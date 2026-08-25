El ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Juan Sheput, desarrollará hoy una agenda de trabajo en Piura centrada en Llamkasun Perú, programa mediante el cual el sector genera empleo temporal y puede contribuir a la prevención y respuesta ante emergencias, incluido el Fenómeno El Niño (FEN).

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Llamkasun Perú financia Actividades de Intervención Inmediata y proyectos de inversión intensivos en mano de obra no calificada. A través de estas modalidades, el programa puede intervenir en la limpieza y des colmatación de cauces, drenes, caminos, infraestructura pública, defensas ribereñas y otras acciones que ayuden a reducir riesgos, siempre que las propuestas cumplan con los requisitos técnicos y legales establecidos.

Juan Sheput sostuvo que cada intervención de Llamkasun Perú busca un doble resultado: “generar ingresos temporales para las familias y preparar mejor a las comunidades frente a las emergencias”

Como primera actividad, el titular del sector Trabajo visitará los drenes Japón-Turquía y Maldonado, en el distrito de Veintiséis de Octubre, donde Llamkasun Perú evaluará una propuesta de intervención preventiva en drenes y cuencas ciegas frente a las lluvias previstas para el periodo 2026-2027.

La evaluación permitirá determinar si las acciones planteadas se encuentran dentro de las modalidades de intervención del programa y si cumplen las condiciones necesarias para su eventual financiamiento.

“Piura no puede esperar a que lleguen las lluvias para actuar. Llamkasun Perú es la herramienta del sector para convertir las necesidades de prevención en intervenciones viables y oportunidades de empleo temporal para las familias más vulnerables”, afirmó el ministro Juan Sheput.

En lo que va de 2026, Llamkasun Perú promueve en Piura la generación de 1,767 empleos temporales, mediante el financiamiento de cinco proyectos de inversión y 28 Actividades de Intervención Inmediata.

Como parte de la agenda, el titular del sector también se trasladará al centro poblado Túnel Seis, en el distrito de Paimas, provincia de Ayabaca, para supervisar el proyecto de mejoramiento de su coliseo deportivo. Esta intervención de Llamkasun Perú representa una inversión de S/ 776,326, genera 69 empleos temporales y permitirá recuperar un espacio deportivo y recreativo para la comunidad.

Por la tarde, Juan Sheput participará en un encuentro de trabajo con 47 autoridades locales de Piura, en el marco del Taller de Fortalecimiento de la Gestión Municipal para el Financiamiento de Actividades de Intervención Inmediata.

Durante la reunión, el ministro escuchará las necesidades de los gobiernos locales con miras al FEN, mientras que el equipo técnico de Llamkasun Perú orientará a las autoridades para que sus propuestas puedan cumplir con los requisitos del programa y ser evaluadas oportunamente, en el marco del Decreto Supremo N.° 097-2026-PCM.

“Queremos trabajar directamente con los alcaldes porque son quienes conocen las zonas más vulnerables y las necesidades de sus comunidades. Nuestra responsabilidad es brindarles asistencia técnica para transformar esas prioridades en propuestas viables, con prevención y empleo temporal”, destacó el ministro de Trabajo, Juan Sheput.

La agenda forma parte de la política del Gobierno de la presidenta Keiko Fujimori para fortalecer la coordinación con los gobiernos locales y aprovechar la capacidad de Llamkasun Perú como instrumento de empleo temporal y apoyo a las acciones preventivas frente a emergencias.