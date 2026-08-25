El presidente de la Cámara de Comercio, Javier Bereche, expresó que el puente Andrés Avelino Cáceres necesita mayor altura para evitar más desbordes. Por su parte, el decano del Colegio de Ingenieros de Piura, Manuel Asmat, sostuvo que los trabajos de descolmatación en el río Piura no son suficientes, ya que la caja hidráulica en la zona de dicho puente se encuentra estrangulada.

LA PREVENCIÓN. De esta manera, el representante del gremio empresarial precisó que, si bien no hay tiempo suficiente para ejecutar obras complejas a la altura del puente Cáceres (cuarto puente) con el fin de ampliar la caja hidráulica del cauce del río, la estructura del puente sí requiere una elevación urgente, para evitar desbordes que afectarían las instalaciones de la Universidad Nacional de Piura, el centro comercial Mall Plaza y las viviendas ubicadas en Piura y Castilla.

“Los puentes no solo necesitan mantenimiento. Por ejemplo, en el cuarto puente -no sé si estamos a tiempo- se necesita una elevación, así como se ha elevado el puente San Cristóbal”, precisó Bereche.

Por otro lado, informó que para reducir el riesgo se deben realizar trabajos inmediatos de mitigación que eviten daños mayores, al tiempo que cuestionó la inacción de las autoridades en materia de prevención.

“Es muy lamentable que las autoridades del Gobierno Central, regional y de los municipios no hayan hecho absolutamente nada por Piura. Pero si hubieran empezado a hacerlo a inicios del año, tal vez hubieran podido juntar recursos del Gobierno y el sector privado por alrededor de 1,500 millones de dólares solo para Piura y en este momento estaríamos más que protegidos”, insistió. Además, cuestionó que las autoridades en Piura se hayan dedicado a hacer losas deportivas, que trabajos de prevención.

Frente a esta situación, Bereche resaltó las estrategias que deben seguirse. Sostuvo que, en primer lugar, el río tiene que contar con una salida hacia las lagunas o el mar, ya que de nada servirá cualquier acción que se realice si no se remueve el tapón que obstruye su cauce.

Asimismo, precisó que, en el caso de las defensas ribereñas realmente son incipientes, que no sirven para nada. “Una avenida se las va a traer abajo y, por lo tanto, debemos tener un plan B, defensas que puedan soportar la caída del muro de defensas”, dijo Bereche, quien agregó que se deben ejecutar las obras de drenaje pluvial y la continuidad de la descolmatación del río.

Por su parte, el decano del Colegio de Ingenieros, Manuel Asmat, señaló que el cuarto puente se mantiene como uno de los puntos más críticos y vulnerables de la ciudad debido al estrangulamiento de su cauce.

“Solamente está prevista la descolmatación como acciones de emergencia, pero en la parte o en el proyecto ya de soluciones integrales de control de inundaciones hay un componente también para ensanchar esa zona, por lo que en el corto plazo no se va a poder hacer nada más allá de retirar el sedimento acumulado. Indicó Asmat.