Daniel Urresti cuestionó la candidatura de Rafael López Aliaga y criticó las medidas que ha aplicado durante su gestión en Lima, especialmente en materia de seguridad. En ese contexto, lo desafió a participar en un debate “vendado y con los brazos amarrados”.

“López Aliaga es ríos de amor, pero más que ríos de amor es ríos de viveza, de la viveza criolla. Él le está sacando la vuelta a la ley. Es legal, pero es totalmente inmoral, es anticatólico, es anti todo lo que él pretende representar. Él dice que él representa la honestidad; es totalmente deshonesto lo que ha hecho. Dice que representa el amor; lo que ha hecho no tiene nada de amor”, señaló a RPP.

Urresti también cuestionó la propuesta de Carlos Bruce y Francis Allison de crear una Policía Municipal, al considerar que su puesta en marcha demandaría una ley, infraestructura, una escuela de formación, una carrera propia y procesos de admisión. Según estimó, la primera promoción podría egresar recién dentro de unos diez años.

Sobre su decisión de no firmar el Pacto Ético Electoral, Urresti sostuvo que, por encima de los compromisos asumidos, “lo principal son las acciones” de los candidatos.

“Consideré que era necesario porque, más que la firma de un pacto, lo que interesa son los actos que uno realiza y la forma en que está llevando su campaña. Y en este caso yo no estoy atacando a nadie”, indicó.

Por otro lado, Urresti señaló que su plan de gobierno contempla cinco medidas para combatir la inseguridad ciudadana, entre ellas fortalecer la capacidad operativa de la Policía Nacional mediante la asignación de recursos provenientes de la municipalidad.

En ese sentido, sostuvo que en 800 puntos de Lima se producen diariamente más de 2 500 robos al paso. Frente a este escenario, propuso contratar 100 equipos Terna y distribuirlos estratégicamente en diferentes zonas de la capital, tomando como referencia el mapa del delito para reforzar la presencia policial.

“Vamos a ponerlos en 100 puntos diferentes de la ciudad de acuerdo al mapa del delito y capturar 100 delincuentes diarios en flagrancia”, afirmó.

Otra de sus propuestas consiste en construir cuatro megacomplejos policiales en Lima Norte, Lima Sur, Lima Este y Lima Centro. De acuerdo con Urresti, estos espacios permitirían concentrar unidades operativas y especializadas de la Policía, junto con sus vehículos y recursos logísticos.