La bancada de Juntos por el Perú presentó una moción de interpelación contra el ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno Huamaní, por el incremento del precio de los combustibles y la situación del abastecimiento de diésel en el país.

La iniciativa también busca que el titular del Ministerio de Energía y Minas (Minem) responda por las medidas adoptadas frente a las protestas de transportistas, la situación de Petroperú y la estrategia del Gobierno para garantizar el abastecimiento y reducir la vulnerabilidad energética del país.

Juntos por el Perú impulsa interpelación contra Guillermo Shinno

El pedido fue presentado mediante la Moción de Orden del Día N.° 00155-2026-2031-CD, registrada en el Área de Trámite Documentario de la Cámara de Diputados el 24 de agosto de 2026.

El documento propone que Shinno concurra ante la Cámara de Diputados para responder por las “decisiones, acciones y omisiones” de su sector frente al incremento de los precios de los combustibles.

La moción incluye además las protestas y bloqueos registrados en distintas regiones, la situación de Petroperú y las medidas implementadas para asegurar el abastecimiento nacional.

Moción cuestiona fuerte incremento del precio del diésel

Entre sus fundamentos, la iniciativa parlamentaria sostiene que durante los últimos meses se registró un incremento significativo del precio de los combustibles, especialmente del diésel B5 UV, utilizado para el transporte de carga y pasajeros.

Según las cifras consignadas en la moción, el precio mayorista del diésel B5 UV comercializado por Petroperú pasó de S/ 12.14 por galón el 24 de febrero a S/ 23.09 el 11 de agosto de 2026.

El cual se traduce en incremento de 90.2 %, según el documento presentado.

Petroperú y estrategia energética también serán materia de cuestionamientos

El pedido plantea que Shinno explique las medidas adoptadas por su sector respecto de Petroperú y la capacidad del país para garantizar el suministro de combustibles.

Entre los asuntos considerados figuran la capacidad de refinación, las reservas y logística, la masificación del gas natural vehicular y las medidas para responder a las fluctuaciones internacionales del petróleo y sus derivados.

También se incluye la eventual reactivación del Fondo para la Estabilización de Precios de los Combustibles Derivados del Petróleo (FEPC) y las acciones de apoyo al sector transporte.

La bancada de Juntos por el Perú ahora presenta una moción de interpelación contra el ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno. pic.twitter.com/cUVuOQU7nM — Martin Hidalgo (@martinhidalgo) August 25, 2026

¿Qué sigue tras la presentación de la moción?

La presentación de la moción constituye el inicio del trámite parlamentario y no significa que Guillermo Shinno haya sido interpelado.

El pedido deberá seguir el procedimiento establecido por la Constitución y el Reglamento de la Cámara de Diputados. Para su admisión se requiere el respaldo correspondiente en el Pleno.

De ser admitida, la Cámara de Diputados deberá establecer la fecha y hora para que el ministro de Energía y Minas acuda a responder el pliego interpelatorio.