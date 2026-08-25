El Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro declaró improcedentes los cinco pedidos de exclusión presentados contra el candidato a primer regidor provincial por Renovación Popular, Rafael Bernardo López-Aliaga Cazorla.

Las resoluciones, emitidas entre el 23 y 24 de agosto de 2026, desestimaron las solicitudes presentadas por los ciudadanos Víctor Quijada Tacuri, Ronald Wilder Castillo Rojas, Anthony Lastra Velarde y José Manuel Vivanco Jaime, así como el personero legal de Podemos Perú, Joel Chauca Méndez.

Sustento

El JEE fundamentó su decisión en dos argumentos principales: Primero, que la naturaleza de los reclamos correspondía a una tacha; es decir, un cuestionamiento contra la lista de candidatos admitida.

Sin embargo, el plazo para interponer este recurso venció el pasado 29 de julio, tres días después de la publicación de la admisión de la candidatura de López-Aliaga, ocurrida el 26 de julio. Todos los escritos fueron presentados en agosto, cuando el proceso ya había precluido.

Segundo, el colegiado precisó que el procedimiento de exclusión solo procede por causales específicas contempladas en el artículo 41 del Reglamento de Inscripción de Listas de Candidatos: condena consentida con pena privativa de libertad, pena de inhabilitación, interdicción judicial o inhabilitación.

Si bien los denunciantes alegaron una presunta “reelección encubierta”, tras la renuncia del candidato a alcalde Luis Rubio, el JEE de Lima Centro sostuvo que no se ajusta a ninguno de estos supuestos.

López-Aliaga celebró la decisión. “Nadie me va a parar hasta la alcaldía de Lima”, dijo, tras conocer la decisión de la instancia electoral.

“Me ponen recursos y me acaban de informar, me dicen, los recursos que han puesto el día de anteayer (sábado) han sido declarados nulos de parte del jurado (...) se les acabó el plazo”, exclamó en un mitin en Comas.