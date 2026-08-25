El candidato a la alcaldía de Lima por Somos Perú, Carlos Bruce, cuestionó la decisión del Jurado Electoral Especial (JEE) que rechazó la exclusión de Rafael López-Aliaga.

“Considero que se están violando las reglas. Una elección es un conjunto de reglas que todos tenemos que respetar. Algunas de esas reglas no nos gustan, pero tenemos que respetarlas. Cuando se violan estas reglas en favor de unos pocos, entonces se está ensuciando una elección que debió ser limpia y prístina”, sostuvo ante la prensa.

El exministro mostró su inconformidad aduciendo que los fallos benefician a unos pocos y agregó que “algunas de esas reglas no nos gustan, pero tenemos que respetarlas”.

Además, Bruce advirtió que la Municipalidad de Lima está endeudada. “Es el más alto de su historia y sobre todo a un precio muy alto, 10% de tasa de interés (...) es una carga financiera”, dijo.