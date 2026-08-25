El presidente de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), Jorge Zapata, planteó un conjunto de medidas urgentes que el sector privado considera necesarias para mitigar los efectos del fenómeno de El Niño (FEN), entre las que destacan el otorgamiento de facultades legislativas al Ejecutivo en materia tributaria.

“Es muy importante simplificar, hacer la tributación, los regímenes, los reglamentos mucho más fáciles sobre todo a la micro y pequeña empresa. Luego tenemos que ver que la fiscalización, tanto tributaria como laboral, sea más inductiva, sea más educativa y así ayude a formalizar a muchas empresas”, arguyó a RPP Noticias.

Asimismo, Zapata explicó que esta solicitud responde a uno de los “grandes problemas” del país: la informalidad.

“Estamos por encima del 70% en la parte laboral y eso no es viable, tenemos que empezar a bajarlo y eso necesita leyes y una fiscalización adecuada”, respondió.

Además, el titular del gremio indicó que si bien se estaría excluyendo la fusión de ministerios en el documento elaborado por el Ejecutivo, considera que habría espacio para estudiar el tema. “Cultura y Educación, podría ser un solo ministerio”, ejemplificó.