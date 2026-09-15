Un violento choque frontal entre un camión y un semirremolque dejó, preliminarmente, una persona fallecida y dos heridos la noche del lunes en la Carretera Central Lima–La Oroya. El accidente se registró alrededor de las 9:39 p. m., en el km 166+700, sector de Tacarpana.

De acuerdo con la información preliminar, el camión de placa BTB-908 impactó frontalmente contra el semirremolque cuando ambas unidades circulaban por una curva. La fuerza del impacto dejó al conductor del camión atrapado entre los fierros retorcidos de la cabina.

Personal de emergencia acudió al lugar y utilizó equipos hidráulicos Holmatro para realizar las labores de rescate y liberar al conductor. Sin embargo, uno de los ocupantes fue encontrado sin signos vitales. Además, se reportó un herido y una persona policontusa, quienes fueron atendidos tras el accidente.

La zona quedó bajo responsabilidad de efectivos de la Policía Nacional y del Ministerio Público, que deberán realizar las diligencias correspondientes para determinar las causas del siniestro y establecer las responsabilidades.

El accidente vuelve a poner en alerta a los conductores que utilizan la Carretera Central, una de las principales vías de conexión entre Lima y la sierra central, donde las curvas y el tránsito pesado demandan máxima precaución.

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