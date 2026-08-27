No duró nada. La moción de interpelación que presentó la bancada de Juntos por el Perú (JP) contra el titular del Ministerio de Energía y Minas, Guillermo Shinno, se cayó.

Esto sucedió luego de que el diputado Luis Ángel Jibaja Ramos, integrante del grupo parlamentario, retirara su firma de la moción, dejando así con 19 rúbricas de las 20 que se necesitan para que el documento siga vigente.

La moción incluía, entre varios temas, preguntas sobre el incremento del precio de los combustibles.

Ernesto Zunini dijo que solo mantendrán interpelación contra Rafael Rey desde Juntos por el Perú. (Foto: Congreso)

DETALLES

Ayer antes de las 9:00 a.m., Ernesto Zunini, diputado y vocero de JP, anunció que su grupo retiraría la moción de interpelación contra el ministro Shinno con el objetivo de revisar el cuestionario junto a las bancadas de Obras y Ahora Nación.

“La única interpelación formal que ingresó la bancada es la del ministro de Defensa. Ayer (el martes) se ingresó un pliego interpelatorio para el ministro de Energía y Minas, pero el único que va a permanecer realmente es el de Defensa porque retiramos ese pliego para revisar el cuestionario”, indicó en Exitosa.

Curiosamente, el martes a las 18:32 p.m, su compañero de bancada Luis Ángel Jibaja, firmó un documento para retirar su firma de la moción.

El documento fue enviado a Hugo Rovira, oficial mayor de la Cámara de Diputados, ayer a las 9:33 a.m.

Una moción de interpelación requiere al menos 20 firmas para mantenerse vigente. (Foto: GEC)

CIFRAS

De acuerdo con el Reglamento de la Cámara de Diputados, el pedido de interpelación contra un ministro se formula con no menos del 15% del número legal de diputados, es decir, 20.

La admisión de la moción de interpelación requiere el voto de por lo menos un tercio de los diputados hábiles.

Cabe precisar que JP todavía mantiene una moción de interpelación contra Rafael Belaunde, ministro de Defensa.

Dicho documento tiene 25 firmas de 32 integrantes que conforman la bancada de izquierda.