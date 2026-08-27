La Comisión de Infraestructura y Transporte del Congreso solicitará autorización para citar al ministro de Transportes y Comunicaciones, Rafael Rey, con el objetivo de que explique los fundamentos técnicos y legales de la reducción de multas e infracciones de tránsito otorgada a los gremios de transporte urbano.

La medida fue anunciada luego de la reunión que sostuvieron dirigentes del transporte con la presidenta Keiko Fujimori, el ministro del Interior, César Astudillo, y el titular del MTC. El acuerdo generó cuestionamientos entre diversos parlamentarios, quienes consideran que la reducción de sanciones no responde al principal reclamo de los transportistas: mayor seguridad frente a las extorsiones y ataques criminales.

El presidente de la comisión, Luis Quispe Candia, señaló que pedirá autorización a la Cámara de Diputados para invitar a Rey a una sesión extraordinaria. Precisó que la convocatoria busca conocer las razones de la disposición y transparentar los criterios aplicados por el Ejecutivo.

Varios congresistas cuestionaron el beneficio y advirtieron que podría debilitar la autoridad y fomentar la impunidad frente a las infracciones de tránsito. También señalaron que los transportistas solicitaron principalmente protección policial y acciones contra el sicariato, no la reducción de sus sanciones.

La fecha de la sesión será definida una vez que se tramite la autorización correspondiente. Los parlamentarios no descartaron evaluar una moción de interpelación contra el ministro si consideran insuficientes las explicaciones que brinde ante la comisión.

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