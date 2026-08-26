Ante la emergencia provocada por las inundaciones y deslizamientos en la frontera entre China y Nepal, el Ministerio de Relaciones Exteriores informó que no se tiene registro de ciudadanos peruanos entre los damnificados.

La Cancillería manifestó su solidaridad con los pueblos y Gobiernos de la República Popular China y la República Federal Democrática de Nepal, además de expresar sus condolencias a los familiares de las personas fallecidas.

El Gobierno peruano también expresó sus deseos de que las labores de búsqueda, rescate y asistencia se desarrollen con éxito, mientras continúan las acciones destinadas a atender las zonas afectadas y favorecer su recuperación.

Para los connacionales que pudieran necesitar ayuda, la Embajada del Perú en China atiende en el +91 9818 342780 y seccionconsularbj@embaperuchina.com.cn.

Asimismo, la Embajada del Perú en India, que tiene concurrencia ante Nepal, recibe consultas en el +86 1300 1109 422 y consular@embassyperuindia.in.