El Ministerio de Cultura (Mincul) confirmó este miércoles 26 de agosto que el líder indígena ashéninka Américo Pascuala Tomisha se encuentra con vida y junto a sus familiares, luego de que circulara información sobre su presunto fallecimiento.

“El líder indígena ashéninka Américo Pascuala Tomisha se encuentra con vida y junto a sus familiares”, informó el Ministerio de Cultura mediante un comunicado oficial.

La situación del dirigente fue confirmada después de verificaciones realizadas en territorio por la Organización Regional AIDESEP Ucayali (ORAU) y su Guardia Indígena Fronteriza, precisó la institución.

#COMUNICADO 📢 | El Ministerio de Cultura cumple con informar a la opinión pública: pic.twitter.com/Z3aIuJDBFY — Ministerio de Cultura (@MinCulturaPe) August 26, 2026

¿Cómo surgió la información sobre su presunto fallecimiento?

Según el Ministerio de Cultura, la información inicial sobre la presunta muerte de Pascuala Tomisha se originó a partir de una alerta comunicada por organizaciones indígenas de la zona y familiares del dirigente.

Tras conocer el caso, el ministerio activó acciones para comprobar su situación y acompañar a sus familiares mediante el agente de protección asignado a la Reserva Indígena Murunahua.

El Mincul también coordinó con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh) y el Ministerio del Interior (Mininter) para verificar la información y brindar la atención correspondiente.

Activaron mecanismo de protección de defensores de derechos humanos

Las coordinaciones se desarrollaron en el marco de la activación del Mecanismo Intersectorial para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos.

De acuerdo con Cultura, las acciones consideraron las características culturales y lingüísticas de la población involucrada.

La entidad no brindó en su comunicado detalles adicionales sobre las circunstancias que provocaron que inicialmente no pudiera confirmarse la ubicación del dirigente.

Mincul advierte dificultades de comunicación en territorios amazónicos

El Ministerio de Cultura señaló que lo ocurrido evidencia las dificultades existentes para las comunicaciones y el acceso a diversos territorios amazónicos.

La institución consideró necesario fortalecer los mecanismos de prevención, alerta y verificación de información, así como la coordinación entre el Estado, las comunidades y las organizaciones indígenas.

El Mincul reafirmó además que la protección de las personas defensoras indígenas constituye una prioridad dentro de sus competencias como ente rector en materia de pueblos indígenas u originarios.