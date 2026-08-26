Las imágenes de las cámaras de videovigilancia permitieron identificar el vehículo que habría atropellado a un trabajador de la Municipalidad Distrital de El Tambo (MDT), quien se desplazaba en bicicleta por la calle Real.

El accidente ocurrió el viernes 21 de agosto, alrededor de las 10:06 de la mañana, entre los jirones Ricardo Palma y Pedro Gálvez. La víctima fue identificada como Máximo Huarcaya Mendoza, integrante del área de Parques y Jardines de la comuna.

De acuerdo con los registros obtenidos por la municipalidad, el vehículo involucrado sería un KIA Rio de color gris grafito, de placa AKL-295. Las imágenes mostrarían el momento del accidente y, posteriormente, el traslado del trabajador por parte del conductor, quien lo habría dejado en inmediaciones del parque Toro Menéndez aproximadamente a las 11:19 de la mañana.

Tras conocer lo ocurrido, personal de Serenazgo y del Área de Seguridad y Salud en el Trabajo de la MDT acudieron para auxiliar al trabajador y trasladarlo al área de emergencia de EsSalud.

Huarcaya Mendoza permanece internado en el Hospital Nacional Ramiro Prialé Prialé de Huancayo, donde continúa recibiendo atención médica. La municipalidad informó que viene asumiendo el seguimiento correspondiente y brindando apoyo mediante los seguros disponibles.

Asimismo, la comuna señaló que proporcionará asesoría y acompañamiento legal al trabajador para contribuir al esclarecimiento del accidente.La alcaldesa de El Tambo, Jenny Andrés Livia, también viene realizando seguimiento a su estado de salud y visitó el hospital donde permanece internado.