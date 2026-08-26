La Embajada de los Estados Unidos en el Perú otorgó la distinción “Bicentenario” a una iniciativa educativa que facilitó el aprendizaje del inglés a más de 400 estudiantes de seis instituciones educativas primarias en el distrito de Colcabamba, Huancavelica. El proyecto destacó por incorporar herramientas tecnológicas adaptadas al contexto cultural de comunidades quechuahablantes.

El programa, denominado “Aprendiendo inglés con Kipi” y ejecutado entre 2025 y 2026, basó su metodología en la interacción con la robot pedagógica Kipi. Esta herramienta fue creada originalmente por el docente Walter Velásquez para responder a las carencias educativas en zonas de difícil acceso y ha sido utilizada en escuelas colindantes a la Central Hidroeléctrica Cerro del Águila, operada por la empresa Kallpa Generación.

La implementación requirió un trabajo articulado entre la Oficina Regional para Programas de Inglés (RELO) de la Embajada estadounidense, el Instituto Cultural Peruano Norteamericano (ICPNA) y la UGEL Tayacaja. Asimismo, la propuesta involucró de manera directa a 42 docentes locales y a los padres de familia, quienes acompañaron las dinámicas de aprendizaje en los hogares.

El reconocimiento se entregó en el marco de los 200 años de relaciones diplomáticas entre el Perú y Estados Unidos (1826-2026), con el objetivo de valorar proyectos de cooperación bilateral con impacto directo en el desarrollo social. Durante la ceremonia, Sandra Story, directora regional de RELO, señaló que el dominio del inglés busca ampliar las oportunidades académicas, laborales y tecnológicas de los niños en zonas rurales.

En el acto oficial también estuvieron presentes Walter Velásquez, creador de la plataforma interactiva; Rosa María Flores-Araoz, representante de Kallpa; y Aldo Defilippi, director ejecutivo de AmCham Perú. La metodología empleada busca consolidarse como un modelo replicable para reducir las brechas en la educación pública rural.