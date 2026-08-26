Al menos 160 personas murieron y cientos permanecen desaparecidas o sin contacto este miércoles 26 de agosto tras las violentas inundaciones repentinas que golpearon ambos lados de la frontera entre Nepal y el Tíbet, en China.

El balance comprende 157 fallecidos en Nepal y al menos tres en China, mientras los equipos de emergencia continúan las operaciones de búsqueda y rescate en zonas afectadas por la destrucción de carreteras y puentes.

La mayor parte de las víctimas confirmadas se concentra en Nepal. El último reporte de la Policía, difundido a las 23:05 hora local (17:20 GMT), informó de la recuperación de 157 cadáveres en las zonas afectadas por la riada del río Bhote Koshi, según reportaron medios nepalíes. La identificación de las víctimas todavía no había concluido.

Cientos permanecen sin contacto en Nepal

El tercer balance de la Autoridad Nacional para la Reducción y Gestión del Riesgo de Desastres de Nepal (NDRRMA), emitido a las 22:00 hora local, reportó que 384 turistas permanecían sin contacto.

De ese grupo, 291 son extranjeros y 93 nepalíes, de acuerdo con el reporte de las autoridades.

Además, permanecían sin contacto 44 integrantes del Ejército, 28 policías, 13 efectivos de la Fuerza Armada de Policía y 60 trabajadores de distintos proyectos hidroeléctricos.

Debido a que los balances corresponden a diferentes grupos y momentos de la emergencia, las autoridades continúan verificando el número total de personas desaparecidas.

China reporta tres muertos y 265 desaparecidos en el Tíbet

Al otro lado de la frontera, las autoridades chinas informaron de al menos tres fallecidos y 265 desaparecidos en el condado tibetano de Gyirong.

El primer balance fue difundido por la televisión estatal china CCTV y estaba actualizado hasta las 20:00 hora local (12:00 GMT).

Las autoridades señalaron que el número definitivo de fallecidos y heridos continuaba bajo verificación mientras avanzaban las operaciones de búsqueda y rescate.

Riada destruyó puentes y carreteras en Nepal

La inundación golpeó con especial intensidad el distrito de Rasuwa, en el norte de Nepal. La masa de agua alcanzó durante las primeras horas del miércoles las localidades de Timure, Rasuwagadhi y Syabrubesi, próximas a uno de los principales pasos terrestres hacia el Tíbet.

El desastre dañó al menos 80 puentes transitables, de los cuales 35 eran para el paso de vehículos y 45 eran puentes colgantes.

También resultaron afectados alrededor de 40 kilómetros de carreteras, además de proyectos hidroeléctricos y otras infraestructuras.

Los daños en las vías de comunicación dificultaron el ingreso de los equipos de emergencia a algunas de las zonas afectadas.

Investigan posible deslizamiento como origen de la riada

El ministro de Asuntos Exteriores de Nepal, Shishir Khanal, indicó que los primeros indicios apuntan a que un evento registrado durante la mañana pudo haber provocado un gran deslizamiento de tierra que bloqueó temporalmente el cauce del río en territorio tibetano.

Según esta hipótesis preliminar, la acumulación de agua detrás del bloqueo habría terminado desencadenando la violenta crecida.

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) registró inicialmente a las 02:52 GMT un evento de magnitud 4,4 como sismo, pero posteriormente modificó su clasificación a un deslizamiento de magnitud 5,2, con origen situado aproximadamente 55 kilómetros al noroeste de Kodari, Nepal.

La causa exacta del desastre continúa bajo evaluación, por lo que la posible relación entre el deslizamiento y la riada debe considerarse preliminar hasta que concluyan los análisis técnicos.

Nepal declara zona de desastre por tres meses

El Gobierno de Nepal declaró las áreas afectadas como zona de desastre durante tres meses ante la magnitud de los daños.

Las autoridades ordenaron movilizar helicópteros militares y privados para reforzar las operaciones de búsqueda y rescate.

El Ejecutivo también dispuso proporcionar atención médica gratuita a los heridos y acelerar los trabajos para restablecer carreteras, electricidad y telecomunicaciones en las zonas afectadas.