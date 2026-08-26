Al menos 55 personas murieron y 403 permanecen desaparecidas después de que una riada repentina golpeara varias localidades cerca de la frontera con el Tíbet (China), según confirmaron las autoridades.

El portavoz de la Policía de Nepal en la provincia de Bagmati, Rajendra Prasad Dhamala, elevó a 55 las personas fallecidas en el desastre que golpeó pueblos, mercados, carreteras y obras hidroeléctricas a primera hora de la mañana.

ATERRADORA INUNDACIÓN EN CHINA 🇨🇳 Y NEPAL 🇳🇵 🌊



Imágenes aterradoras muestran a personas huyendo en busca de refugio mientras una inundación y una avalancha de escombros repentina arrasa el Puerto de Gyirong, China, paso fronterizo con Nepal, afectado también.

Se reportan… pic.twitter.com/p3wqobAOt2 — Geól. Sergio Almazán (@chematierra) August 26, 2026

Más de 400 personas permanecen desaparecidas

Al mismo tiempo, la Junta de Turismo de Nepal aseguró que 403 personas, entre ellas 341 extranjeras, permanecen desaparecidas. Dos de ellas son de nacionalidad española, según las fuentes.

La masa de agua llegó hacia las 9:15 hora local al río Bhote Koshi desde la zona tibetana y golpeó con especial fuerza Timure, Rasuwagadhi y Syabrubesi.

Las autoridades movilizaron a los cuerpos de seguridad y equipos de emergencia mientras trataban de determinar el alcance de los daños y localizar a las personas que permanecían sin contacto.

🚨🇳🇵🇨🇳 More footage of that apocalyptic mudslide that hit the Nepal-Tibet border earlier today...



The Bhote Koshi River surged without warning, sweeping away roads, bridges, and everything and everyone in its path.



Hundreds are missing, and based on what we're seeing, it's… — Mario Nawfal (@MarioNawfal) August 26, 2026

Autoridades vinculan la riada con un terremoto

El ministro de Asuntos Exteriores de Nepal, Shishir Khanal, atribuyó de forma preliminar a un terremoto la riada, al señalar que el sismo habría provocado un gran deslizamiento de tierra que bloqueó el cauce del río Bhote Koshi.

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) registró a las 02:52 GMT un sismo de magnitud 4.4, con epicentro unos 77 kilómetros al noroeste de la localidad nepalí de Kodari y a una profundidad de 10 kilómetros.