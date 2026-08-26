Al menos 95 personas murieron este miércoles 26 de agosto en Nepal debido a una devastadora crecida de un río en una zona próxima a la frontera con China, según el balance actualizado de la Policía nepalí difundido por AFP.

La nueva cifra eleva considerablemente el balance previo de 55 fallecidos reportado durante las primeras horas de la emergencia. Las autoridades continúan las operaciones en las zonas afectadas mientras se actualiza el número de víctimas y desaparecidos.

“Hasta el momento se han registrado 95 fallecidos”, declaró a AFP Abi Narayan Kafle, portavoz de la Policía de Nepal.

Unos 28 policías permanecen desaparecidos

Kafle informó además que unos 28 efectivos de la Policía permanecen desaparecidos después de la emergencia.

La crecida golpeó este miércoles sectores de Nepal próximos a la frontera con China y provocó una emergencia de gran magnitud.

Durante las primeras horas del desastre, las autoridades habían informado de daños en localidades, carreteras y obras de infraestructura, además de numerosas personas sin localizar.

Balance de víctimas aumenta durante la jornada

El número de víctimas ha cambiado rápidamente conforme avanzan las labores de búsqueda y las autoridades reciben información procedente de las áreas afectadas.

Un balance anterior situaba en 55 el número de fallecidos y señalaba que cientos de personas estaban desaparecidas. La actualización de la Policía difundida a las 09:06 (UTC-5) eleva la cifra de muertos a 95.

Debido a la evolución de la emergencia, las cifras de fallecidos y desaparecidos pueden continuar variando durante las próximas horas.