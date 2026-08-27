El defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, cuestionó la reorganización de Petroperú planteada mediante un decreto de urgencia, debido a que con ello se podría abrir la puerta “a la privatización o fragmentación de la empresa estatal”.

Como se sabe, el Tribunal Constitucional dejó al voto la demanda presentada por la Defensoría del Pueblo contra dicha norma.

En entrevista en Canal N, el defensor indicó que lo se cuestiona es la naturaleza extraordinaria y transitoria del decreto, debido a que la crisis financiera de Petroperú se arrastra desde años anteriores y que ya comenzó a mostrar una recuperación tras las medidas adoptadas en periodos previos. Ante ello, consideró que no existía una circunstancia extraordinaria que justificara recurrir a este mecanismo.

No obstante, Josué Gutiérrez subrayó que no se opone a una reorganización de Petroperú, pues la empresa necesita ajustes administrativos, revisión de unidades de negocio y evaluación de activos que no generan valor, pero que ello se podría ejecutar mediante los mecanismos ordinarios sin la necesidad de un decreto de urgencia.

Además, se mostró preocupado ante una eventual concesión o privatización de unidades estratégicas, especialmente la Refinería de Talara, ya que podría afectar su rol estratégico y subsidiario en zonas donde el abastecimiento de combustibles depende de la presencia estatal.

“Cualquier empresa petrolera del mundo de los más grandes quisiera tener una refinería como la de Talara”, indicó al incidir que cualquier reorganización debe priorizar el interés nacional y evitar que determinadas unidades de negocio sean entregadas en condiciones desfavorables para el Estado.

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Josué Gutiérrez, defensor del Pueblo: Cualquier empresa petrolera del mundo de los más grandes quisiera tener una refinería como la de Talara



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Facultades legislativas

De otro lado, sobre el pedido de facultades legislativas del Ejecutivo, Gutiérrez consideró que el Congreso debe otorgar herramientas al Gobierno para enfrentar la crisis institucional y adoptar medidas extraordinarias, aunque refirió que la delegación debe ser específica y estar acompañada de mecanismos de seguimiento.

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