El Poder Judicial ordenó siete meses de prisión preventiva contra César Manuel Prado Hurtado, tras ser acusado de llevar con engaños a un menor de 12 años del colegio Mariano Melgar, ubicado en el distrito limeño de Breña.

Prado Hurtado es investigado por la presunta comisión del delito de secuestro en agravio del estudiante.

De acuerdo a América Noticias, el hecho ocurrió en la mañana del martes 18 de agosto, cuando el hombre se presentó en la puerta del mencionado centro educativo, haciéndose pasar por familiar del menor.

El acusado convenció al niño para abandonar el colegio y valiéndose de artimañas logró que el personal de seguridad permitiera la salida del escolar en pleno horario de clases.

Luego, el menor de edad retornó a las instalaciones del plantel y contó lo sucedido a sus profesores. La madre del menor presentó la denuncia en la comisaría de Breña y los efectivos capturaron a César Manuel Prado Hurtado.

En tanto, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables asumió la atención de este caso para brindar soporte psicológico especializado al escolar de 12 años.

Se conoció que la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana anunció que abrirá un proceso administrativo sancionador para determinar responsabilidades en la vulneración de los controles de ingreso y salida del colegio.

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