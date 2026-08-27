Un hombre que aparentó ayudar a un joven y terminó robándole el celular, fue capturado por serenos del distrito limeño de San Juan de Miraflores, luego de una persecución en la que se interceptó el vehículo en el que intentaba huir.

El hurto ocurrió en la avenida Los Héroes. Los agentes montaron el operativo tras un monitoreo de la agresión y robo a través de las cámaras de seguridad de la comuna.

De acuerdo a América Noticias, minutos antes, el joven recibió una patada por la espalda y cayó caer por un desnivel hasta otra vía, quedando tendido. Tras ello el atacante se acercó al agraviado que estaba herido, y simulando brindarle auxilio le robó el celular.

Las cámaras de la municipalidad registraron los movimientos del delincuente, en la grabación se observa al agresor arrastrar al joven hacia un lado de la vía y fugó por diversas calles del distrito.

Agentes del centro de control de operaciones de San Juan de Miraflores siguió en tiempo real al sospechoso, mientras caminaba por distintas arterias y abordó un vehículo de taxi, siendo intervenido por el serenazgo.

El agraviado logró recuperar su teléfono celular.

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