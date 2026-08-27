La senadora de Fuerza Popular, Patricia Juárez, indicó que la aprobación de la Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (MAPE) debe ser una prioridad para evitar nuevas ampliaciones indiscriminadas del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo).

En declaraciones en Canal N, recordó que en el periodo anterior del Congreso la iniciativa fue archivada en la Comisión de Energía y Minas, por lo que espera que ahora debe acelerarse su discusión y aprobación.

Patricia Juárez señaló que existe preocupación ante la posibilidad de ampliar el Reinfo para los mineros que tienen avanzado su proceso de formalización. “Tiene que discutirse cuanto antes, porque lo que no se quiere es que de manera indiscriminada se puede ampliar el Reinfo sin ningún tipo de condicionamiento ”, dijo.

De otro lado, sobre la moción de interpelación contra el ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno, Juárez sostuvo que dicho mecanismo no debe ser usado como una especie de presión política.

La senadora consideró prematuro atribuir al titular de Energía y Minas responsabilidades por el incremento del precio de los combustibles.

Críticas a Alberto Beingolea

Respecto a los críticas al ministro de Cultura, Alberto Beingolea, por las contrataciones de personas vinculadas al Partido Popular Cristiano (PPC), una de ellas cuestionada por su experiencia profesional para desempeñarse en la Biblioteca Nacional, Juárez subrayó que los ministros son responsables por las personas que designan o contratan dentro de sus respectivos sectores.

Ante ello, aseveró que si la Fiscalía determina que existen irregularidades con sustento legal, corresponderá a los funcionarios involucrados responder por sus actuaciones.

Incidió que la confianza otorgada a un ministro también implica responsabilidad sobre las decisiones adoptadas durante su gestión y respecto al personal que incorpora.

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