Un grupo de vecinos de Ocopilla, en Huancayo (Junín), salió de sus viviendas y comercios para enfrentar a presuntos prestamistas extranjeros que habrían amenazado a un mototaxista por una deuda contraída mediante la modalidad conocida como “gota a gota”.

El incidente ocurrió alrededor de las 8:20 p. m. del martes, en la intersección de los jirones Miller y La Victoria. Serenos y agentes de la Policía Nacional llegaron hasta el lugar luego de recibir una llamada de auxilio.

Prestamistas habrían dañado mototaxi por deuda

En el lugar, las autoridades encontraron a un grupo de vecinos y al mototaxista identificado como Fernando F., propietario del vehículo de placa 6375-CW.

Según relató el agraviado, había solicitado un préstamo bajo la modalidad “gota a gota”, pero no logró completar uno de los pagos correspondientes.

Tras ello, los presuntos cobradores llegaron hasta su domicilio a bordo de tres motocicletas. De acuerdo con la denuncia, los sujetos lanzaron amenazas y dañaron el parabrisas de su mototaxi.

Vecinos salieron con palos y sujetos huyeron

Al percatarse de lo que ocurría, los residentes de la zona salieron de sus viviendas y negocios provistos de palos y otros objetos con la intención de retener a los presuntos agresores.

Los sujetos optaron por escapar al advertir la presencia de varias personas en el lugar.

Posteriormente, según el testimonio recogido durante la intervención, el mototaxista recibió la llamada de uno de los presuntos prestamistas. El sujeto habría respondido con insultos y nuevas amenazas cuando el agraviado le reclamó por los daños ocasionados a su vehículo.

El mototaxista fue trasladado a la comisaría para formalizar el caso y contribuir con la identificación de los responsables de las presuntas amenazas y daños.

Policía reporta intervenciones de extranjeros en Junín

En otro dato proporcionado por la Policía, desde enero de 2026 se realizaron 5.852 intervenciones a ciudadanos extranjeros en Junín en el marco de acciones vinculadas a la normativa migratoria.

Según el reporte policial, el domingo fueron intervenidos 30 extranjeros; el lunes, 37; el martes, 42; y el miércoles, otros 31.

Estas cifras corresponden a intervenciones y, por sí solas, no implican responsabilidad penal ni vinculación con el caso del préstamo “gota a gota” denunciado en Ocopilla.