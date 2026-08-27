El ministro del Interior, César Astudillo, evitó responder a la prensa sobre las críticas al Plan Escudo por parte de los transportistas. Ello tras participar en Huarochirí (Lima) en la entrega de una flota vehicular de ETUL 4 S.A., empresa que ha sufrido cinco atentados desde 2024.

Al finalizar la actividad, César Astudillo fue consultado sobre el rechazo de los transportistas al Plan Escudo de la Policía Nacional, pero no respondió y se retiró del lugar.

De la misma forma, el general Jorge Luis Castillo, jefe de la Región Policial Lima Centro, tampoco brindó declaraciones sobre la situación del sector y las medidas contra la inseguridad ciudadana.

La negativa de ambos funcionarios se produce en medio de los cuestionamientos de los gremios de transporte a las acciones anunciadas por el Gobierno para enfrentar la extorsión y los ataques contra empresas y trabajadores del sector.

Los transportistas expresaron su preocupación por el incremento de los actos delictivos y demandan medidas más efectivas para garantizar su seguridad.

Cabe precisar que el Plan Escudo es una estrategia del Ministerio del Interior que despliega a policías y miembros de las Fuerzas Armadas para combatir la extorsión y el sicariato en el transporte público de Lima Metropolitana.

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