“Mi hijo de 14 años fue golpeado a puñetes por su compañero, esto ocurrió cuando estaban ensayaban danza para el aniversario del plantel, que fue ayer. El agresor, de la misma edad, se acercó y le dio 3 puñetes en el estómago y uno más en la nariz, y le quería obligar a gritar”, dijo la madre Magaly P.G. La víctima estudia en la IE 17 de setiembre del AA.HH. Juan Parra del Riego, en El Tambo.

El hecho ocurrió a las 12.50 horas del jueves, cuando el menor practicaban danza y como les pedían que griten, el agresor se acercó y le dio 3 puñetes en la nariz y el estómago, bajo amenazas.

La víctima sangraba, y solo fue auxiliada por la profesora de Educación Física, que durante 15 minutos lo tuvo en el plantel, esperando a la madre para recién llevarlo a un centro de salud, ubicado a 3 cuadras del plantel. Esta es la tercera vez que lo agreden.

El menor está en cama, no ha vuelto a la escuela. Cuando la madre acudió a la comisaría de El Tambo, no le recibieron la denuncia, por no saber el DNI del agresor.

El director de la Unidad de Gestión Educativa Local de Huancayo, Walter Ore Ramos lamentó que en la comisaría de El Tambo, no hayan recibido la denuncia de la agresión a la madre del menor agredido. Esta situación lo motivó a conversar con el general de la región policial Junín, a fin que conmine a los efectivos policiales a cumplir con su función.

Asimismo, mencionó que según el testimonio del menor, este habría sufrido agresiones desde la primaria y ahora en secundaria, lo volvieron a golpear. Además, se han dispuesto que el menor agredido recibirá atención psicológica. También se realizarán un trabajo con los padres de familia y se mantendrá lejos al agresor de su víctima, bajo vigilancia permanente.