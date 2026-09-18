La Dirección Regional de Educación de Ica informó a la comunidad educativa el desarrollo del proceso de Reasignación de Auxiliares de Educación 2026 – Etapa Interregional, conforme a las disposiciones normativas vigentes y en atención a las necesidades del servicio educativo.

Por la educación

Este proceso permite a los auxiliares de educación continuar desempeñando sus funciones en nuevas instituciones educativas, contribuyendo al adecuado desarrollo de las actividades educativas y al fortalecimiento del servicio que se brinda a los estudiantes.

“La DRE Ica reconoce y valora la participación de los auxiliares de educación en este proceso y les expresa sus mejores deseos de éxito en esta nueva etapa de su trayectoria profesional”, indicaron.

Asimismo, reafirmaron el compromiso de continuar fortaleciendo la gestión educativa regional y promoviendo acciones orientadas al desarrollo profesional y al bienestar de los servidores educativos.

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