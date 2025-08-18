En la región Ica se llevó a cabo la segunda fase del proceso de reasignación docente correspondiente a las modalidades de Educación Básica Especial (EBE) y Educación Básica Alternativa (EBA), nivel primario.

Lugares de origen

Esta etapa se realizó bajo las causales de unidad familiar e interés personal, permitiendo que varios maestros puedan continuar su labor en un entorno más cercano a sus hogares.

Durante la jornada de adjudicación, se asignaron nuevas plazas a docentes que, en muchos casos, llevaban años esperando la oportunidad de regresar a sus lugares de origen o acercarse a sus seres queridos.

Con esta reasignación, los beneficiarios inician una nueva etapa profesional con renovado compromiso hacia la enseñanza, contribuyendo desde nuevas instituciones a la mejora del sistema educativo regional.

VIDEO RECOMENDADO