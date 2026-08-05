La Dirección Regional de Educación (DRE) de Ica puso en marcha la etapa regional del Proceso de Reasignación Docente 2026, correspondiente a las causales de interés personal y unidad familiar, una fase que permitirá a los maestros acceder a plazas vacantes dentro de la región de acuerdo con el cronograma y las disposiciones establecidas por el Ministerio de Educación (Minedu).

Por la educación

Este proceso constituye uno de los mecanismos contemplados en la normativa vigente para que los docentes puedan solicitar su traslado a otra institución educativa, siempre que cumplan con los requisitos y criterios fijados para la reasignación.

Durante esta etapa, los profesores participantes podrán postular a las plazas vacantes habilitadas a nivel regional, las cuales serán adjudicadas conforme al orden de mérito y a los procedimientos establecidos por la legislación educativa.

La DRE Ica informó que el proceso se desarrollará bajo la conducción del Comité de Evaluación, instancia responsable de verificar el cumplimiento de los requisitos, evaluar los expedientes de los postulantes y garantizar que cada una de las etapas se ejecute conforme a la normativa vigente.

Asimismo, el comité tendrá a su cargo la revisión de la documentación presentada por los docentes, la publicación de resultados y el desarrollo de las demás acciones previstas en el cronograma oficial del proceso.

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