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Más de 280 plazas vacantes oferta la UGEL Huánuco para el proceso de reasignación docente 2026, correspondiente a la primera fase de la etapa regional. La convocatoria, regulada por la RVM n.° 074-2026-MINEDU y amparada en la Resolución Directoral Regional N° 01328-2026-GRH/DRE, está dirigida a los profesores de la Carrera Pública Magisterial que buscan reasignarse por las causales de interés personal y unidad familiar.

La oferta de vacantes abarca los distintos niveles y modalidades: 124 plazas para Educación Básica Regular (EBR) primaria, 95 para EBR secundaria, 51 para EBR inicial, 9 para Centros de Educación Técnico-Productiva (CETPRO), 4 para Educación Básica Especial (EBE) primaria, 3 para Educación Básica Especial inicial y 1 para Educación Básica Alternativa (EBA) inicial, incluidas vacantes para cargos directivos, profesores de Aula de Innovación Pedagógica (AIP) y coordinadores de PRONOEI.

El cronograma oficial establece que las jornadas se desarrollarán entre el martes 21 y el miércoles 22 de julio de 2026. Durante el primer día, se adjudican las plazas del nivel inicial EBR, mientras que por la tarde corresponde al nivel secundaria EBR en sus diversas especialidades.

El miércoles 22, la adjudicación se iniciará por la mañana con el nivel primaria EBR y continuará por la tarde con los docentes de Educación Física, Aulas de Innovación Pedagógica, EBA, EBE y Educación Técnico-Productiva.

En el acto de apertura, el director de la UGEL Huánuco, Francisco Pérez Naupay, saludó a los maestros postulantes que acuden desde diversas provincias con la esperanza de acercarse a sus familias tras haber laborado en zonas alejadas.

Asimismo, garantizó la transparencia del proceso junto a la presencia de representantes sindicales y destacó el compromiso técnico del equipo organizador, exhortando a los docentes a mantener el dinamismo y la proactividad en los nuevos destinos escolares a los que se incorporen desde el 1 de marzo de 2027.