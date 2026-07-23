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La Fiscalía Especializada en Materia Ambiental inició una investigación preliminar por 60 días contra el gobernador regional de Huánuco, Antonio Pulgar Lucas, y el alcalde provincial, Antonio Jara Gallardo. Las indagaciones apuntan a presuntos delitos de alteración del ambiente o paisaje, además de supuesta negligencia inexcusable por parte de los funcionarios.

Durante una inspección en la laguna Viña del Río, testigos declararon que miembros del Sindicato de Construcción Civil instalaron un cerco perimétrico de madrugada. Los usuarios reportaron que ni el Gobierno Regional ni el municipio informaron previamente sobre los trabajos, y las autoridades constataron que no había carteles informativos sobre la obra.

En paralelo, un proceso constitucional de acción de amparo se tramita ante el Primer Juzgado Civil Mixto Transitorio de Huánuco. Esta medida legal exige la paralización y el cierre inmediato del proyecto denominado “Mejoramiento del Servicio de Espacios Públicos Urbanos en la Laguna Viña del Río” hasta que se resuelva la controversia territorial.

Finalmente, la Fiscalía derivó el caso a la Unidad de Protección del Medio Ambiente de la Policía Nacional para concluir las diligencias en un plazo máximo de 50 días. Por su parte, el gobernador, el alcalde y tres gerentes implicados tienen 72 horas para designar a sus abogados defensores antes de ser asignados a un defensor público.