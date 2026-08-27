Nelson Quispe, especialista en meteorología del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), advirtió que el fenómeno de El Niño Global alcanzaría su máxima intensidad hacia finales de 2026.

Según explicó en Canal N, los modelos muestran un acelerado calentamiento del océano, con niveles que actualmente superan los registrados durante esta misma etapa de los eventos extraordinarios de 1982-1983 y 1997-1998.

Quispe señaló que la costa peruana presenta anomalías de hasta 5°C por encima de los valores habituales para esta época del año. Indicó que, aunque podría registrarse un descenso estacional de las temperaturas marinas en setiembre, el calentamiento retomaría fuerza desde octubre y alcanzaría su pico hacia fin de año.

El especialista también alertó sobre temperaturas inusualmente altas en la costa. En el norte se registraron valores de hasta 36 °C, mientras que Lima alcanzó los 28,8°C, casi 10°C por encima de su promedio climatológico. Además, la radiación ultravioleta superó el nivel 12, considerado extremo, debido a la presencia de aire seco y cielos despejados.

En el sur del país, el paso de las DANA Aníbal y Berta generó condiciones atmosféricas secas y marcados contrastes térmicos. En Arequipa, Tacna y Moquegua se registraron heladas nocturnas de hasta -15 °C, seguidas de temperaturas superiores a 24 °C durante el día.

Respecto a las lluvias, el Senamhi prevé que las primeras precipitaciones importantes en la costa norte aparezcan entre fines de octubre y noviembre, con posibilidad de extenderse hacia Lima e Ica. En contraste, la zona central y sur de los Andes afrontaría un periodo de déficit de lluvias y sequía estacional entre diciembre y marzo.

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