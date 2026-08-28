Keiko Fujimori cumple hoy su primer mes de gestión como presidenta de la República.

Desde que llegó al poder, su administración ha enfrentado una serie de crisis que van desde los paros y bloqueo de carreteras hasta las lluvias intensas, huaicos, un terremoto de magnitud 7,2 en Ayacucho y el anuncio de un paro de transportistas (ver infografía).

Las crisis llevaron a que su gobierno tome decisiones inmediatas y que negocie con sectores movilizados. Sin embargo, en algunos casos, la reacción fue rápida pero no siempre acompañada de soluciones definitivas.

Expertos consultados por Correo analizan las respuestas del Poder Ejecutivo ante las crisis.

DUDAS

La primera crisis que el Gobierno de Fujimori enfrentó fue el paro de transportistas a mediados de agosto en regiones como Ucayali, Loreto, Arequipa y Tacna, esto por el incremento del precio del combustible.

Para solucionarlo, la actual gestión anunció un subsidio focalizado de entre 15% y 20% sobre el precio del diésel.

Dicha medida tendrá una vigencia inicial de tres meses.

Recientemente, el Gobierno logró paralizar el anuncio de un paro de transportistas tras reunirse con representantes del sector.

En esa línea, se anunció la reducción excepcional del 90% de papeletas para transporte público y privado.

En Ucayali se registró un paro por el alza del precio de combustible. (Foto: Difusión)

Para Carlos Helfer, consultor en comunicación política, gubernamental y electoral, la respuesta del Gobierno en ambos casos, es una reacción mediata pero se utiliza la caja fiscal.

“Se resuelve un problema pero se crea otro. Se debe evitar que ocurra un desborde de demandas populares. En el área de comunicaciones, resuelves porque evitas que el caso se convierta en un protesta, pero le haría la pregunta a sus economistas para conocer el impacto en la caja fiscal”, indicó.

Además, consideró que dichas respuestas pueden dar la sensación a otros grupos de interés que también pueden hacer pedidos similares.

“Pueden pensar que para sofocar cualquier crisis, el Gobierno cederá a cualquier planteamiento. Si bien el Gobierno no necesita que estos temas estallen, es importante ver cuántas soluciones que dan ahora, tendrán consecuencias posteriores”, sostuvo.

Agregó que las decisiones de la presidenta Keiko Fujimori han permitdo que el Gobierno gane tiempo para que los problemas no se conviertan en problemas sociales. Sin embargo, “los problemas de fondo no se han resuelto”.

Por su parte, Fernando Tincopa, politólogo del Centro Wiñaq, calificó el subsidio sobre el precio del diésel como una medida de corto plazo.

“El conceder rápidamente subsidios ante las protestas sienta un precedente que me parece será poco beneficioso a largo plazo. Se hace la idea de que el Gobierno no está dispuesto a asumir costos sociales, que hará lo posible por mitigar o aminorar la expresión de protestas. Da la impresión de un Gobierno que cede frente a la presión social”, señaló.

Sobre la reducción del cobro de papeletas, Tincopa dijo que se trata de una medida que tiene la intención de congraciarse con el sector transporte, que al día de hoy tiene la capacidad de sentar algún tipo de inestabilidad social con un paro que condiciona el transporte.

“Entiendo que es una medida más populista para obtener réditos, pero también busca aplacar ánimos de brotes de protestas del sector informal”, sostuvo.

Julio Rau Rau y José Quispe descartaron paro de transportistas anunciado para el martes 25 de agosto. Foto: captura TV

MÁS CRISIS

La presidenta Keiko Fujimori respondió ante las lluvias en Lima y regiones con su presencia en zonas afectadas.

Cuando se bloqueó la carretera Panamericana Sur en Arequipa por los huaicos, la mandataria llegó al lugar cinco días después.

Mientras que en el reciente terremoto en Ayacucho de magnitud 7.2, Fujimori Higuchi envió al ministro de Vivienda, Mauricio Arnillas, para evaluar los daños y supervisar la atención a los afectados.

Al respecto, Carlos Helfer consideró que el hecho de que Keiko Fujimori sea una persona joven, le permite tener presencia en varios sitios del Perú.

“En términos de agilidad, tiene reacción y resuelve. Parece que hay acción política”, dijo.

Tincopa consideró que la presidenta Fujimori desplegó presencia territorial rápida cuando ocurrió el terremoto en Ayacucho.

“En los otros casos (inundaciones y emergencia por huaicos) la respuesta ha sido un poco más tardía porque el tema era más complejo”, señaló.

Sin embargo, el politólogo explicó que la presencia de ministros y la predisposición mediática que transmite la presidenta Fujimori no serán suficientes, porque en algún momento, la ciudadanía empezará a exigir resultados de gestión.

Desde su punto de vista, lo que se observa de parte del actual Gobierno es una respuesta más mediática de gestión.

“No es que no tengan respuesta de gestión, sino que esta es más mediática que de resultados de gestión”, afirmó.

Finalmente, señaló que la presidenta Keiko Fujimori estaría más enfocado en resolver problemas coyunturales antes que establecer línea de gobierno.

“Están en un rol de apaga fuegos y de resolver problemas coyunturales. Pero me parece que eso puede evidenciar muchas más vulnerabilidades de gestión o mostrar que no tienen capacidades”, concluyó.