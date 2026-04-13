Así votó el sur del país en estas elecciones presidenciales 2026

El avance del conteo de votos de la ONPE aún es lento tras las elecciones generales 2026 realizadas ayer, lo que retrasa la consolidación de resultados oficiales a nivel nacional. En algunos locales de votación de Lima, el proceso de elecciones continúa, debido a problemas con el traslado del material electoral.

En el sur del país, los primeros reportes evidencian un escenario fragmentado, con el voto distribuido entre varios candidatos y sin un claro dominador regional. Según el avance de actas contabilizadas hasta las 12:14 horas de hoy, las preferencias varían significativamente entre regiones.

En Arequipa, con el 47% de actas contabilizadas, el candidato Jorge Nieto Montesinos lidera con el 19% de respaldo (84,271 votos). Le sigue Rafael López Aliaga con 11% (49,502 votos), mientras que Ricardo Belmont ocupa el tercer lugar con 10% (43,215 votos). Más atrás aparecen Alfonso López Chau con 9% (40,824 votos) y Carlos Álvarez con 9% (38,930 votos).

En la región de Puno, el candidato Roberto Sánchez encabeza la votación con el 23% (82,498 votos). Lo sigue Ricardo Belmont con 17% (59,563 votos). En tercer lugar se ubica Alfonso López Chau con 11% (40,638 votos), porcentaje similar al de Yonhy Lescano con 40,124 votos. Más atrás aparece Ronald Atencio con 5% (17,357 votos).

En Cusco, con un 42% de avance, Roberto Sánchez lidera con 18% (58,251 votos), seguido por Ricardo Belmont con 16% (51,143 votos) y Alfonso López Chau con 15% (49,104 votos). Jorge Nieto alcanza el 10% (32,582 votos), mientras que Keiko Fujimori aparece en quinto lugar con 6% (19,328 votos).

En Tacna, donde el avance es del 51%, Ricardo Belmont encabeza con 14% (16,800 votos), seguido de Jorge Nieto con 12% (14,485 votos) y Roberto Sánchez con 10% (12,134 votos). Completan los primeros lugares Alfonso López Chau con 9% (11,391 votos) y Carlos Álvarez con 7% (8,963 votos).

En Moquegua, que presenta el mayor avance con 73% de actas contabilizadas, Ricardo Belmont lidera con 12% (10,639 votos). Le siguen Roberto Sánchez con 10% (9,647 votos), Jorge Nieto con 10% (9,590 votos) y Alfonso López Chau también con 10% (9,390 votos). En quinto lugar figura Keiko Fujimori con 6% (5,941 votos).

En Apurimac, encabeza Roberto Sánchez con 36% (39 mil 212 votos), Ricardo Belmont con 14% (15,367 votos), seguido de Alfonso López con 12% (13,250 votos), Keiko Fujimori con 7% (7,938 votos), Charlie Carrasco con 4% (4,940).

Los resultados preliminares reflejan un electorado altamente fragmentado en el sur del país, donde ningún candidato logra imponerse con amplia ventaja