La Asociación Peruana de Derecho Constitucional (APCD) emitió un pronunciamiento este 17 de junio, en el que se refirió a los recientes acontecimientos vinculados al proceso de segunda vuelta presidencial en el Perú.

En el documento, la institución refiere que debe respetarse el derecho fundamental al sufragio de todos los ciudadanos peruanos que participaron libremente en las elecciones, tanto dentro del país como en el extranjero.

Advierte que no debe mediar discriminación alguna y estar acorde a las normas electorales vigentes y a los compromisos internacionales asumidos por el Estado peruano, entre ellos el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).

Asimismo, la APDC hizo un llamado a los candidatos a la jefatura del Estado para que su actuación se ajuste al civismo, respeten el voto libre y espontáneo de la ciudadanía, así como las decisiones que adopten las autoridades electorales. Así también, exhortó a impulsar la gobernabilidad y la estabilidad del país.

Como tercer punto, la institución exhortó a los aspirantes a la Presidencia, así como a sus afiliados y militantes, a mostrar un comportamiento democrático y evitar escenarios de intranquilidad o convulsión social que pongan en riesgo la vida de los ciudadanos, limiten libertades, generen paralización económica o atenten contra el orden constitucional y legal del país.