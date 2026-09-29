A más de mes y medio del incendio registrado en la parte posterior del área de Psiquiatría del hospital Honorio Delgado Espinoza, los pacientes aún no pueden regresar a sus consultorios habituales. Los seis ambientes afectados continúan inhabilitados y las atenciones se realizan de forma provisional en patios, pasillos y salas de espera.

La situación fue alertada por la decana del Colegio Médico de Arequipa, Miriam Aliaga, quien señaló que, pese al inicio de algunos trabajos de pintado, la recuperación de los ambientes avanza lentamente.

Entre las áreas fuera de servicio figuran consultorios de Psiquiatría, Psicología y la farmacia destinada a pacientes de salud mental.Ante la falta de espacios adecuados, el personal médico ha tenido que acondicionar zonas externas para continuar con la atención. “Los pacientes están siendo atendidos incluso en el patio”, indicó Aliaga, precisando que solo en consulta externa de Psiquiatría se atiende a unos 40 pacientes por día.

La decana advirtió que estas condiciones afectan la privacidad y confidencialidad de las consultas. Además, señaló que parte del material dañado por el incendio aún permanece en la zona, la cual solo ha sido cercada con una reja para restringir el acceso. Por ello, pidió acelerar las labores de limpieza y recuperación del servicio.

“Los pacientes están siendo atendidos incluso en el patio”, refirió la decana tras señalar que en la consulta externa de la especialidad de Psiquiatría, por ejemplo, se atiende un promedio de 40 pacientes diarios.

Otro punto que genera preocupación es que parte del material comprometido durante el incendio todavía no habría sido retirado, por lo que pidió a las autoridades evaluar otras estrategias para acelerar la limpieza y recuperación del área, lo que se ha hecho es colocar una reja para impedir el paso de personas a la zona.