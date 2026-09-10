Augusto Arce Paredes, candidato a la alcaldía del distrito de Yanahuara por Alianza para el Progreso, afirmó que de llegar al gobierno municipal trabajará para evitar que los vecinos continúen afrontando los impuestos más altos de Arequipa.

Anunció que impulsará el turismo vivencial en Tambo Cañahuas, ubicado a menos de dos horas de la plaza de Yanahuara, con el objetivo de fortalecer este atractivo como destino turístico. También planteó mejorar la avenida Ejército, considerada una de las principales vías de ingreso a la ciudad.

Yanahuara es uno de los distritos más tradicionales, ¿cuál es la propuesta principal que tiene usted? Nosotros vamos a hacer la derogatoria a la Ordenanza Municipal N.° 243-MDY. Los impuestos más altos de toda Arequipa están en Yanahuara. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es sincerar y que se dé un estándar a través de un estudio técnico debidamente fundamentado. Fui regidor de Yanahuara y vamos a sincerar las deudas, los costos y vamos a dar oportunidad para que se pueda fraccionar. Lo primero siempre será el vecino.

En los impuestos hubo controversia, ¿Se puede derogar esta ordenanza? Sí, la norma dice que de la misma manera en que nace un acto administrativo se puede extinguir. Lo que quiere decir que mediante ordenanza municipal, en los primeros 10 días solicitamos y fundamentamos que esta ordenanza se deroga y de esta manera nosotros vamos a aliviar toda esta carga e incomodidad que tiene todo el vecino de Yanahuara.

De llegar a la alcaldía, va a tener que afrontar el fenómeno El Niño, ¿qué medidas tomará? En febrero se registró el problema. De ocho metros (ancho) que se tenía la torrentera se redujo a tres metros y medio, por un muro de contención que ocasionó el rebalse en la torrentera Chullo que perjudicó a urbanizaciones como San Agustín, Abogados, Buenavista, Chuyo, Primavera, Independencia Americana y todo el distrito. Tenemos que generar en el cauce profundidad y reductores de la carga del flujo hídrico. Con esto vamos a aliviar esa velocidad del agua y el lodo. Han salido los diputados de Arequipa que ya está la declaratoria de emergencia, pero si la revisamos bien no tiene presupuesto. Hay que trabajar conjuntamente con Cayma y Cerro Colorado.

Yanahuara es uno de los distritos más turísticos de Arequipa, ¿qué falta implementar? Nosotros tenemos a dos horas Tambo Cañahuas. Allí tenemos el bosque piedras, las aguas termales y la Fiesta del Chaco.

Es increíble y maravilloso. Lo que vamos a hacer es turismo vivencial. Recordemos que Yanahuara también tiene el mirador, nuestras dos plazas, la parroquia, la gastronomía, la arquitectura, la antigüedad, el barrio de Antiquilla y toda la historia que se entiende es el ingreso hacia a Arequipa. Entonces, nosotros generaremos el sello gastronómico dentro del distrito y trabajar para el turismo vivencial en la zona de Tambo Cañahuas.

¿Cómo ayudará a los pobladores de Tambo Cañahuas? Generándoles mayor capital en turismo. Y esto es a través del turismo vivencial con las agencias de turismo, a través de cooperación internacional y a través de trabajar con empresas, con el sector privado. Generaremos una reactivación económica en el sector.

¿Cómo mejorar la avenida Ejército? Bailé en la Candelaria, soy caporalista del sur y me encanta, pero cada cosa en su lugar. Nuestra querida avenida Ejército tiene que estar bien iluminada tiene que haber espacio para la cultura y para el adulto mayor y hay que ver cómo se puede seguir ayudando a las personas. La avenida Ejército es la vena de la ciudad, es el ingreso a Arequipa y se iluminará en los espacio para la cultura, para los niños y darle el realce que merece nuestro distrito.