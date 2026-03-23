La cifra de fallecidos por el accidente de tránsito ocurrido la mañana de este lunes en la vía Arequipa-Puno se elevó a 13, según los últimos reportes de la Policía. La colisión se produjo en el kilómetro 178, a la altura del distrito de San Antonio de Chuca, provincia de Caylloma, tras un choque frontal entre una minivan y un camión.

La minivan de placa VCQ-964, que había partido desde Challhuahuacho, impactó contra un vehículo de carga que se dirigía hacia Brasil de placa RYG2H27, dejando múltiples víctimas entre fallecidos y heridos.

Aumenta a 13 las personas fallecidas por accidente en la carretera Arequipa-Puno (Foto: GEC)

De acuerdo con información de la Clínica San Pablo, siete pasajeros fueron trasladados desde la zona de accidente por efectivos policiales y bomberos. Sin embargo, dos de ellos, un hombre y una mujer, fallecieron durante el trayecto, llegando sin signos vitales al establecimiento de salud.

Los heridos que reciben atención médica en la clínica San Paplo fueron identificados como:

Jimena Huillca Cuellar Elias Arquero Taco Giovanni Callo Zamora Ever Quispe Sullca Una mujer no identificada que permanece en estado crítico en el área de trauma shock.

Heridos del accidente en Imata fueron trasladados por los efectivos y bomberos a la clínica (Foto: Pedro Torres)

Entre las 11 víctimas mortales en la zona del accidente se reporta la pérdida de integrantes de al menos tres familias, incluyendo esposos y, en algunos casos, padres junto a sus hijos, lo que generó una profunda consternación.

Hasta la clínica llegaron familiares en busca de información. Entre ellos, un primo de Juana Huaraca, quien viajaba junto a su esposo Alcides Peñalba en la minivan. No obstante, al no encontrarse sus cuerpos en el hospital, temen que formen parte de las víctimas que permanecen en la zona del accidente.

Los deudos también solicitaron apoyo a la empresa de transporte Cielo Andino para obtener la lista de pasajeros. Sin embargo, denunciaron que hasta el momento no reciben respuesta a las llamadas realizadas a la sede en Challhuahuacho, lo que incrementa la incertidumbre entre los familiares.

La investigación está a cargo de la fiscal adjunta provincial Edelyz Apaza Gómez junto a los efectivos de la Unidad de Prevención e Investigación de Accidentes de Tránsito de la Policía (UPIAT) de Arequipa.

El tránsito aún es restringido en la vía, por lo que los conductores deben asumir las medidas de prevención.

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