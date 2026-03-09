La instalación del campamento que utilizará la empresa encargada de construir la infraestructura de contingencia del Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas del Sur (Iren Sur) se encuentra paralizada debido a la presencia de un vehículo abandonado dentro del Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza, hace 5 años.

El terreno destinado para el campamento está ubicado a un costado del estacionamiento del área de hemodiálisis del hospital. Sin embargo, en medio de ese espacio permanece un automóvil de placa C9B-236, que según personal del nosocomio fue dejado hace aproximadamente cinco años por el médico Jonathan Chávez Guarniz.

Médico de laborar en el hospital en el año 2023 (Foto: Pedro Torres/@photo.gec)

El galeno realizó su residencia médica en la especialidad de cirugía cardiovascular en el hospital hasta el año 2023. No obstante, tras culminar su formación y dejar de laborar en el establecimiento, no retiró el vehículo, que continúa en las instalaciones del centro de salud.

Desde el hospital se solicitó al médico retirar la unidad, ya que el espacio que ocupa no corresponde a un estacionamiento particular y su permanencia está impidiendo la instalación del campamento necesario para el desarrollo de las obras de contingencia del Iren Sur.

De acuerdo con información del hospital, el médico ya no residiría en Arequipa, lo que ha dificultado la ubicación del propietario para el retiro del vehículo. Mientras tanto, la empresa encargada de la obra no puede implementar la infraestructura temporal prevista para su personal.

