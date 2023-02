Una lluvia intensa y de poca duración se registró en la tarde en los distritos de Paucarpata, Mariano Melgar, Miraflores, Alto Selva Alegre, Cayma, José Luis Bustamante y Rivero, Chiguata, Socabaya, Characato, entre otros.

El vehículo V6M-461, conducido por Armando Quicaña quedó atrapado en el intercambio vial de la avenida Venezuela, a la altura de la avenida Mariscal Castilla. El agua acumulada cubrió por completo la unidad de taxi de la empresa Taxisur.

Con apoyo de comerciantes, conductores y el mecánico Willy lograron sacar el auto, antes tuvo que sumergirse en el agua para poder enganchar con una faja al vehículo.

“Las personas me han podido ayudar, me siento tranquilo ahora porque han podido sacar el auto. Había un hueco que me engañó y se hundió mi auto”, se quejó el conductor.

La gente en el Cercado se las ingeniaba para no mojarse. (FOTO: Difusión)

DAÑOS

Sin embargo, en la cuadra 12 de la avenida Las Torres del distrito de Alto Selva Alegre desapareció parte del asfalto y una zanja apareció poniendo al descubierto una tubería. Cerca al puente Chilina otra zanja apareció y vecinos del lugar temen que las viviendas colapsen al ceder la tierra. Por la avenida Brasil el agua arrastró gran cantidad de tierra porque la obra inconclusa.

La lluvia dejó varios huecos en la pista. (FOTO: Difusión)

Mientras, en la calle Siglo XX del Cercado un árbol cayó a la pista y generó tránsito vehicular restringido. A la altura del óvalo Sepúlveda, que une los distritos de Miraflores y Mariano Melgar, un hombre fue rescatado por los bomberos con apoyo de la Policía Nacional y serenos.

Diego Ayca Tapia, subgerente de Gestión de Riesgos de Desastres de la comuna provincial de Arequipa, informó que 680 viviendas fueron afectadas durante la temporada de lluvia, de las cuales 125 han sido consideradas inhabitables.