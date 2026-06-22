AUTODEMA gastó S/ 115 mil en expedientes técnicos que carecen de sustento legal y técnico para la automatización de infraestructura hidráulica estratégica, comprometiendo una inversión proyectada de S/ 2,8 millones. Así lo advirtió la Contraloría, que detectó que los estudios fueron elaborados y firmados por un solo profesional en especialidades que no le corresponden.

Según la Acción de Oficio Posterior N.° 021-2026-OCI/0617-AOP, un ingeniero mecánico electricista suscribió memorias de cálculo estructural, estudios de mecánica de suelos y diseños de obras civiles, funciones que deben ser desarrolladas por especialistas de esas ramas. Pese a ello, los expedientes fueron aceptados como válidos por la entidad.

Las observaciones alcanzan a los proyectos de automatización de la represa El Pañe, las bocatomas Zamácola, Bajo Cural y Miraflores, además del túnel terminal de Tuti. Estas infraestructuras son consideradas clave para la gestión y distribución de recursos hídricos en Arequipa y el proyecto Majes Siguas.

La Contraloría también identificó que las áreas responsables de AUTODEMA otorgaron conformidad al servicio y aprobaron el pago total del contrato sin advertir la ausencia de profesionales de ingeniería civil y geotecnia en la elaboración de los estudios.

Esto permitió que los documentos fueran aprobados pese a las deficiencias detectadas.