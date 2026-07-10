La consejera regional por Castilla, Natividad Taco, advirtió de que Autodema no cumpliría con la totalidad de desafectación de terrenos para 6 municipios distritales, tal y como se comprometió, cumpliendo solamente con la mitad de las 39 mil hectáreas que deben transferirse como consecuencia de la Ley N° 32352, publicada en mayo del año pasado.

Esta desafectación se daría a través de 4 polígonos entre los distritos de Huancarqui y Uraca (Castilla), Lluta (Caylloma), San Juan de Siguas y Santa Isabel de Siguas (Arequipa) y Quilca (Camaná), los cuales deben ser desafectados mediante resolución de Autodema para ser traspasados a la SBN (Superintendencia Nacional de Bienes Estatales).

Sin embargo, Taco indicó que con el cambio de gestión en Autodema no se estaría considerando toda el área contemplada, “lo que los alcaldes me indican es que no se estaría desafectando lo que se ha expuesto en mesa”, acotó, habiéndose informado que la desafectación sería menos de la mitad.

La transferencia de estos terrenos permitiría a los municipios distritales administrar de manera independiente su territorio, ejecutando obras sin necesidad de solicitar los permisos a Autodema, actual propietario de los terrenos. Taco señaló como ejemplo que en Uraca existe una zona para promocionar proyectos de vivienda, pero requieren el saneamiento de Autodema.

471 mil hectáreas posee Autodema, superponiéndose a municipios distritales.