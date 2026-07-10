Estos son los pecios de la gasolina, petróleo, el GLP y el balón de gas en Arequipa, según la plataforma Facilito.

¿Cuánto está la gasolina Regular hoy 10 de julio en Arequipa?

El precio de la gasolina Regular en el grifo Sur Arequipa en la Av. Jesús en el Cercado de Arequipa a 16.75 soles el galón, en el grifo Gamarra en la vía de Evitamiento en Cerro Colorado a 16.30 soles, en el grifo San Francisco en Paucarpata a 16.69 soles, en la Estación de Servicios Los Incas en la Av. Vidaurrázaga en Arequipa a 16.79 soles, en el grifo Las Torres en el distrito Alto Selva Alegre a 16.87 soles.

¿Cuánto está la gasolina Premium hoy 10 de julio en Arequipa?

La gasolina Premium en el servicentro Transportes y Servicios Espinar en la carretera a Yura en el distrito de Cerro Colorado a 17.55 soles el galón, en el grifo Gamarra en la vía de Evitamiento en Cerro Colorado a 17.60 soles, en el grifo Jotas y GES en la Av. Alcides Carrión en Arequipa a 17.78 soles, en Inversiones JDSF en la Variante de Uchumayo en Sachaca a 17.89 soles, en el grifo Andrés Gorbeña en Av. Primavera en José Luis Bustamante y Rivero a 17.95 soles.

¿Cuál es el precio del petróleo (diésel) hoy en los grifos?

Este 10 de julio, el diésel DB5 S-50 (petróleo) en el grifo Petrolcenter en Semi Rural Pachacutec en Cerro Colorado a 18.40 soles el galón, en el grifo Gamarra en la vía de Evitamiento en Cerro Colorado se vende a 18.40 soles, en Herka Soluciones en la Av. Francisco Mostajo en el distrito de Hunter a 18.45 soles, en el grifo DBM & M S.A.C. en la carretera Panamericana sur en La Joya a 18.47 soles, en el grifo Coesti San Juan en La Joya a 18.79 soles.

¿Cuál es el precio del GLP hoy 10 de julio en Arequipa?

El GLP automotor en el grifo Zeta Gas Andino en Semi Rural Pachacutec en Cerro Colorado a 6.98 soles el galón, en el grifo Petrolcenter en Cerro Colorado a 7.00 soles, en Chaskygas en Av. Industrial en el distrito de Paucarpata a 7.08 soles, en Automotriz Andina en la Av. Sepúlveda en el distrito de Miraflores en 7.09 soles, en el grifo Escen en la Av. Arequipa en el distrito de Alto Selva Alegre a 7.09 soles.

¿Cuánto cuesta el balón de gas hoy 10 de julio?

El balón de gas de 10 kilos de la marca Z Gas en el grupo Fanny en la calle Madre de Dios en el distrito Alto Selva Alegre a 48 soles, la marca Primax Gas en la estación COESTI en la Av. Jesús en Paucarpata a 50 soles, la marca Z Gas en el grifo Bellavista en el distrito de Hunter a 50 soles, la marca Progas en Servicentro en la Av, Gutemberg en Alto Selva Alegre a 50 soles