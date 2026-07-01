El tramo de la Autopista Arequipa-La Joya que va desde el cruce de Llamagas hasta el puente Arequipa- La Joya permanece sin liquidar, pese a ello el Gobierno Regional de Arequipa pretende realizar un proyecto integral, que estará a cargo de un privado, para completar los trabajos restantes en este trazo desde que inició su ejecución en la gestión del exgobernador Juan Manuel Guillen.

El gerente regional de Infraestructura, Fabián Enríquez, explicó que la intervención consistirá en terminar la berma central, el acceso peatonal (puentes) y las vías auxiliares, proyecto que actualmente se encuentra en etapa de elaboración de perfil a cargo de Cerro Verde.

“De acuerdo a las coordinaciones con Cerro Verde ya deberían presentar en estos días ello ya el perfil para que la entidad, a través del Área de Estudios y Proyectos, podamos hacer la evaluación y declarar la viabilidad de este proyecto integral”, mencionó tras una visita la Procuraduría Pública Regional.

El monto de inversión para este proyecto aún no está definido, debido a que se encuentra en elaboración del perfil.

SIN LIQUIDAR. Sin embargo, la mayor preocupación recae en el estado actual del tramo que a pesar de ser ejecutado entre el 2010 y 2012 aún no se encuentra liquidada, pese a que en su momento demandó una inversión de 114 millones de soles para la construcción de 16 kilómetros de vía.

“En este caso mientras Cerro Verde está elaborando el perfil nosotros tenemos que proceder a liquidar y así darle paso para que Cerro Verde pueda intervenir sin dificultades”, explicó el funcionario, quien aseguró que este trámite se encuentra en su etapa final. En cuanto a plazos, Fabián Enríquez indicó que será el privado el que deberá dar los plazos.