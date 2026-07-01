La regidora provincial de Castilla y candidata a la alcaldía provincial, Ebony Estefani Llerena Tapia, anunció la renuncia a su postulación para las Elecciones Regionales y Municipales 2026, aunque este proceso aún deberá oficializarse ante el Jurado Electoral Especial (JEE) Caylloma.

A través de sus redes sociales, Llerena Tapia atribuyó a motivos de índole estrictamente personal su desistimiento de la candidatura. “Quiero aclarar formalmente que no seré parte de la presente contienda electoral como candidata a la Municipalidad Provincial de Castilla”, refirió en el comunicado.

La concejal encabezaba la lista de Arequipa, Tradición y Futuro en la contienda por la Municipalidad Provincial de Castilla, que tiene actualmente a 8 agrupaciones políticas en carrera y solo dos de ellas lideradas por mujeres.

Aún con este renuncia la lista podrá continuar con el proceso de inscripción y el postulante como primer regidor, César Huamaní Huamní, profesor en un colegio de Aplao asumiría la alcaldía, no obstante, deberá levantar las observaciones hechas por el JEE Caylloma que declaró inadmisible su petitorio debido a que 3 candidatos no acreditaron domicilio continuo por 2 años en Castilla, además de que otros tres declararon trabajar en entidades o programas del Estado, debiendo presentar una solicitud de licencia sin goce de haber.

Cabe señalar que las renuncias deben canalizarse mediante un escrito ante el jurado electoral respectivo, en este caso el de Caylloma. Hasta el momento ningún escrito sobre esta renuncia fue registrado, aunque a nivel nacional ya son 52 los expedientes abiertos por renuncias.