Las obras necesarias para reducir el riesgo de desbordes e inundaciones en los ríos y quebradas podrán ejecutarse con mayor rapidez y sin esperar las respuestas de un proceso burocrático de las instituciones, en el marco del estado de emergencia por peligro inminente ante el Fenómeno El Niño 2026-2027.

La Autoridad Nacional del Agua (ANA) aprobó un procedimiento excepcional que permite a las municipalidades provinciales, distritales y a los gobiernos regionales para iniciar estas intervenciones con solo presentar la ficha técnica de emergencia referencial.

La medida fue establecida mediante la Resolución Jefatural N.° 0224-2026-ANA, emitida ante el peligro generado por las intensas precipitaciones vinculadas al Fenómeno El Niño 2026-2027, en el marco del estado de Emergencia establecido mediante el Decreto Supremo N.° 097-2026-PCM.

Con esta disposición, las entidades del Estado podrán atender los puntos críticos identificados en ríos y quebradas no tendrán que esperar la culminación de un procedimiento regular para comenzar las acciones de reducción del riesgo, preparación y respuesta. Esta media estará vigente mientras dure el estado de emergencia y las posibles ampliaciones.

El objetivo es evitar que por la demora en los trámites se retrasen los trabajos y se exponga a la población en riesgo de inundaciones, ingreso de huaicos por vivir en zonas cercabas a ríos y quebradas.

CONTROL TÉ C NICO

Según la ANA, La flexibilización del procedimiento no implica la eliminación del control técnico. Las Administraciones Locales de Agua (ALA) emitirán recomendaciones y sus especialistas realizarán inspecciones de campo para verificar las condiciones de los sectores considerados de peligro.

Las instituciones que ejecuten los trabajos deberán tomar en cuenta estas recomendaciones al momento de realizar las intervenciones.