La reciente presentación de un atractivo turístico denominado “Dunas Torres de Acarí” ocasionó que las autoridades del distrito y la provincia alcen su voz de rechazo ante un presunto cambio del recurso registrado como “Dunas Toro Mata”, sin embargo, esta situación devela un desinterés mostrados por las autoridades en estos años.

La mañana del jueves se convocó a una reunión en la Gerencia Regional de Comercio Exterior y Turismo (Gercetur) sobre el tema. En esta cita, trascendió qué la Dirección Desconcentrada de Cultura (DDC) de Arequipa reveló que ni la Municipalidad Distrital de Acarí, ni la Municipalidad Provincial de Caravelí habían delimitado el territorio de este recurso turístico conforme a sus competencias.

Al respecto, esta mañana el alcalde de Caravelí, Roberto Soto, aceptó la veracidad de esta información, “estamos en investigación porque esto ha surgido recientemente (...) es probable que venga de muchas décadas de abandono”, señaló.

La autoridad responsabiliza en primer lugar a la comuna de Acarí, responsable directa de esta delimitación, además de señalar que ello conlleva un gasto. Solo por dar el ejemplo, Soto indicó que la delimitación de los Humedales de Chaviña demandará 25 mil soles a la Municipalidad Provincial.

En cuanto a la comunicación con el alcalde Acarí, Alejandro Lava, la autoridad provincial señaló que esta recién se efectuó formalmente ayer, pese a que la presentación de las Torres de Acarí en Lima se anunció hace una semana.

A través de un comunicado, la Municipalidad Distrital de Acarí informó que las Dunas Toro Mata se encuentran en el Inventario de Recursos Turísticos de la Gercetur rechazando un intento de cambio de denominación por un tercero.