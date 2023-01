Diversos gremios de la ciudad acatan hoy la convocatoria a un paro nacional convocado por la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) para expresar su oposición al gobierno de Dina Boluarte y el Congreso de la República. El pedido de las autoridades, como el alcalde provincial Víctor Hugo Rivera, la prefecta Lucía Valdivia, y el gobernador Rohel Sánchez, es que esta protesta se desarrolle sin causar desórdenes ni violencia.

Hasta ayer habían garantizado su participación integrantes de mercados, galerías comerciales, asociaciones de vivienda y gremios laborales, a quienes se dirigió el llamado.

“Que realicen dentro del orden, sin caer en actos de violencia, entiendo que no es parte de sus protestas, que es ajeno a ellos, porque no creo que sean los mismos ciudadanos de Arequipa quienes eran vandalizar su propia ciudad”, dijo la representante de la representante de la Prefectura Regional y agregó que será la Policía la entidad que se encargue de dar el resguardo necesario a la ciudad. “Se va a garantizar el orden, dentro del uso razonable de la fuerza”, sentenció.

Lucía Valdivia asumió recientemente el cargo de la prefectura en representación del gobierno de Boluarte, y aunque dijo saber de las delegaciones que partieron de la ciudad hacia Lima para la denominada marcha de los cuatro suyos, no precisó cuántas personas integran este grupo.

DECISIVO

Desde la Municipalidad Provincial de Arequipa, el alcalde de Arequipa, Víctor Hugo Rivera Chávez, invocó a los manifestantes a no atentar contra el transporte público, ni los transeúntes.

“No podemos permitir el caos o la anarquía, si no se perdería la inversión económica en el país”, indicó, en referencia a los efectos de las protestas prolongadas.

“El punto crítico va a ser mañana (hoy), considerando la manifestación masiva que se va a realizar, ahí tendríamos que ver la toma de decisiones (de la presidenta)… decidir si renuncia, no renuncia o dice que se adelanta más las elecciones”, opinó, para señalar después que tanto la presidenta Boluarte y el Congreso, tendrían que tomar decisiones y lo más conveniente. Rivera cree que lo prudente es que las elecciones sean este año, evitando los procesos primarios en los partidos o agrupaciones políticas.

SE SUMAN

Pese a que la crisis política en el país, generó pérdidas económicas a los comerciantes de aproximadamente 300 centros comerciales, galerías y mercadillos del Centro Histórico de Arequipa, sus integrantes se suman hoy a la protesta.

“La inestabilidad política y económica genera pérdidas, nosotros tenemos sustento para el día y no se trata de eso, se trata de capitalizar y recuperar lo invertido, pero todo eso se está perdiendo con esta crisis de Gobierno”, dijo Hever Peñaloza, presidente de la Asociación Cámara de Asociaciones de Centros Comerciales de Arequipa.

Manifestó que un negociante recogía por ventas un promedio de 150 soles al día, pero ahora no supera los 50 soles, lo que solo les permite subsistir. En conjunto, la galería comercial tenía un ingreso diario de al menos 10 mil soles, pero a la fecha no supera 3 mil soles.

Debido a esta inestabilidad, los comerciantes no recuperaron lo invertido en Navidad y Año Nuevo, ya que se establecieron las restricciones por el estado de emergencia.

Representantes del transporte urbano en la ciudad indicaron que no acatarán el paro, por lo que la Municipalidad Provincial de Arequipa pidió a los manifestantes a no obstaculizar el paso de los vehículos , a no generar actos de violencia y a no dañar la propiedad pública privada en la ciudad.

