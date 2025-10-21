El Banco de la Nación tiene una nueva agencia en Arequipa, la cual está ubicada en la calle Los Arces, distrito de Cayma, cerca al colegio Honorio Delgado Esínoza. Esta sede cuenta con 14 ventanillas y 4 cajeros automáticos disponibles las 24 horas.

A la fecha, la institución cuenta con 550 agencias a nivel nacional, 11 mil 100 cajeros automáticos y 30 mil agentes corresponsales, mitad propios y mitad tercerizados. En Arequipa, además de las 26 agencias existentes, se instalarán dos cajeros adicionales en Cerro Colorado en los siguientes meses.

José Ricardo Stok Capella, presidente ejecutivo del Banco de la Nación, informó ayer que la entidad firmó un convenio con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para implementar en cinco años un ambicioso proyecto de transformación digital que busca modernizar sus servicios y procesos internos.

El proyecto tiene un presupuesto de 65.8 millones de dólares y se desarrollará en tres fases fundamentales. La primera se centra en el fortalecimiento institucional mediante mejoras en los procesos y la asignación de nuevas funciones de corte digital.

La segunda etapa contempla la implementación de un sistema informático moderno, adaptado a las necesidades operativas del banco. Este componente busca garantizar eficiencia, rapidez y una mejor experiencia para los usuarios en todos los servicios financieros.

El tercer componente está orientado a reforzar la ciberseguridad, un aspecto crítico ante el incremento de ataques informáticos. Stok Capella destacó que, aunque el banco no ha sido directamente afectado, la delincuencia digital ha crecido en el sector financiero.

“Es fundamental que cada usuario sea responsable del manejo de sus cuentas y códigos”, dijo. Mencionó que algunos funcionarios de entidades han facilitado información sensible, lo que ha permitido retiros no autorizados.

La digitalización ha transformado significativamente sus operaciones, del 30 % en ventanilla en 2020 se pasó a solo 7 %, mientras que los canales digitales representan hoy el 93 % de las transacciones.

Con más de 68 millones de operaciones mensuales y cinco millones de cuentas activas, la institución reporta utilidades de 965 millones de soles hasta setiembre de 2025. La proyección apunta a un crecimiento sostenido, consolidando al banco como una entidad sólida.

