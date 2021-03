La población de Camaná vive en medio de la inseguridad ante la presencia de bandas de asaltantes, ayer la Policía logró la captura de una ellas mientras que a otra se le siguen los pasos, en ambos casos se reportó el robo de dinero, celulares y otros objetos de valor.

PASEO. Una pareja de esposos que llegó al sector de La Punta fueron asaltados por Gary Ronald Apaza Tapia (29) y Diego Álvaro Taco Zamata (28)) quienes aprovecharon un descuido para despojarlos de relojes, celulares, carteras y dinero en efectivo.

Los esposos solicitaron el apoyo de la Policía quienes en una rápida intervención lograron capturar a los presuntos delincuentes por el balneario de La Punta, y en su poder se encontró las pertenencias de los denunciantes.

Los implicados fueron conducidos al Puesto de Auxilio Rápido La Punta Camaná para continuar las investigaciones.

ASUSTADO. Otro incidente se reportó en el sector de la Deheza, cuando ciudadanos extranjeros abordaron un mototaxi para amenazar al conductor de la unidad con un arma de fuego.

El conductor relató a los policías que le quitaron dinero, billetera y otras cosas de valor.

“Hicieron que me tire al suelo y ahí me quitaron todo lo que tenía, intentaron llevarse mi mototaxi, pero felizmente no prendió el motor por lo que se retiraron corriendo del lugar”, contó asustado la víctima que evitó identificarse por temor a represalias por parte de los delincuentes y pidió mayor seguridad de la Policía.