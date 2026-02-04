Un bebé de 11 meses de edad permanece internado hace dos semanas en el hospital regional Honorio Delgado Espinoza, en Arequipa, tras presentar una grave infección que, según su madre, habría sido provocada por una presunta mala praxis médica en el centro de salud de San Juan, en el distrito de Paucarpata.

La madre del menor, Nicolasa Ccama, informó que el pasado 19 de enero acudió al establecimiento de salud debido a que su hijo, Byron, presentaba fiebre y vómitos. En el lugar, una enfermera le administró una inyección de dimenhidrinato, sin embargo, la mujer indicó que la dosis aplicada habría sido excesiva, incluso triplicando la cantidad correspondiente a un bebé de su edad. Además, denunció que, tras la inyección, la enfermera habría sobado la nalga del menor.

Según el testimonio de la madre, después de la aplicación del medicamento, el área inyectada comenzó a presentar una hinchazón considerable. En el centro de salud le dieron una crema para reducir la inflamación y la enviaron a casa.

No obstante, al día siguiente el estado del menor empeoró, ya que no podía sentarse ni recostarse debido al intenso dolor. Ante esta situación, regresaron al establecimiento de salud y posteriormente el niño fue referido al hospital Honorio Delgado Espinoza, donde fue diagnosticado con celulitis infecciosa.

El menor continúa hospitalizado y, de acuerdo con los médicos, deberá someterse a una escarotomía, procedimiento quirúrgico necesario para evitar que la infección se extienda y reducir el riesgo de ingreso de bacterias al organismo a causa del pequeño agujero.

La madre presentó una denuncia ante la Superintendencia Nacional de Salud (Susalud) contra la enfermera Carla Chávez y espera que se realicen las investigaciones correspondientes para determinar responsabilidades.

Hasta el momento, el centro de salud de San Juan no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre el caso.

