La emergencia comenzó en Iquipi, distrito de Río Grande, en Condesuyos, y terminó con un nacimiento inesperado en plena carretera. Una gestante que debía ser evacuada de urgencia a Camaná por una complicación con el cordón umbilical inició el trabajo de parto antes de llegar al hospital y dio a luz dentro de la ambulancia, asistida por el personal de salud que la trasladaba.

La mujer había sido atendida inicialmente en el establecimiento de salud de Iquipi. Los profesionales detectaron una circular de cordón, por lo que consideraron necesario trasladarla a un establecimiento con atención especializada para proteger su vida y la de su bebé.

La alerta fue comunicada al Hospital de Camaná y los servicios de Ginecología y Pediatría quedaron preparados para recibirla. Mientras tanto, el equipo de salud de Iquipi inició el traslado y mantuvo bajo vigilancia a la paciente durante el recorrido.

Al llegar a Ocoña, la gestante fue evaluada nuevamente por personal de salud. Al comprobar que podía continuar el viaje, la ambulancia retomó la ruta hacia Camaná.

Pero antes de llegar, la situación cambió. Cuando la ambulancia pasó por el centro poblado de Pucchum, la mujer presentó signos claros de que el parto había comenzado. Ya no había posibilidad de esperar hasta llegar al hospital.

La obstetra Nancy Cotapallapa Cari, junto con la enfermera Yrma Chalco Huamani y el piloto Marcos Buiza Navarro, tuvieron que convertir el vehículo de emergencia en una improvisada sala de parto.

En medio de la carretera y con los recursos disponibles, el equipo asistió a la madre hasta que el bebé nació.

Después del parto, la ambulancia continuó su recorrido hacia Camaná. La madre recibió atención posparto durante el traslado, mientras el recién nacido era protegido y mantenido bajo vigilancia.

Al llegar al nosocomio, ambos fueron ingresados rápidamente. La madre fue trasladada en camilla al servicio de Ginecología y el bebé llegó en brazos del personal, envuelto en mantas.

El ginecólogo del hospital, Rufino Linares Paye, y el pediatra José Luis Flores evaluaron a la madre y al recién nacido. Ambos se encontraban estables y quedaron en observación.

OTRA EMERGENCIA

La jornada no terminó con el nacimiento. Poco después llegó al hospital otra paciente procedente de una zona periférica, esta vez con una hemorragia activa.

La joven recibió atención médica de emergencia a cargo de la doctora Daisy Echama Arcos y, según el reporte del establecimiento, su evolución también fue favorable.

Dos emergencias distintas llegaron desde zonas alejadas hasta Camaná y exigieron respuestas rápidas, decisiones que deben asumirse de manera inmediata porque cada segundo sirve para salvar vidas.